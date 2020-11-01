مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي الصحي للسفر الآمن

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حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي (ACI) ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA).

وجاء حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على الاعتماد ، بعد تقييم التدابير الصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على عمليات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي وتوافقها مع توصيات مجلس المطارات الدولي لإعادة تشغيل النقل الجوي الدولي والتعافي في أعقاب جائحة كورونا كوفيد -19- وتوصيات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لإعادة تشغيل الطيران (CART) وأفضل الممارسات في هذا المجال لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.

وشملت عملية التقييم تدابير الصحة والسلامة التي اتخذها المطار للمسافرين والموظفين في جميع مرافق المطار مع التركيز على مناطق الوصول إلى الصالات ومواقف السيارات، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق كاونترات الجوازات وبوابات الصعود إلى الطائرة وجسور صعود الركاب والسوق الحرة، والأطعمة والمشروبات، ومناطق استلام الأمتعة وخروج القادمين, كما أخذ التقييم في الاعتبار المبادرات التي اتخذها المطار من أجل صحة و سلامة العاملين والجهات العاملة في المطار.

ويأتي حصول المطار على هذا الاعتماد المهم، ثمرة التنسيق العالي بين الجهات المختصة والجهات العاملة بالمطار منذ بداية جائحة كورونا كوفيد-19لإعطاء الأولوية للصحة والسلامة في عمليات المطار اليومية, وتعزيزًا للالتزام المستمر بصحة وسلامة المسافرين وموظفي المطار والمجتمع, واعترافاً دولياً بكفاءة جميع التدابير الاحترازية التي تم تنفيذها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إلى جانب العمل الجماعي المميز بين جميع الجهات العاملة في المطار تحت اشراف ودعم مستمر من الهيئة العامة للطيران المدني, والجهات المختصة , لتوفير تجربة مطار آمنة لجميع المسافرين.