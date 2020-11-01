أنجيلا ميركل: “حرية التعبير لها حدودها.. ولا تأتي دون تكلفة” “فيديو”

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المستخدمين الناطقين باللغة العربية تحديدا، مقطع فيديو للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تتحدث فيه عن حرية التعبير عن الرأي، مقارنين بين موقفها وموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومقطع الفيديو الذي انتشر على صفحات عديدة على منصتي “فيسبوك” و”تويتر” وحظي بإعجاب ومشاركة الآلاف، تم توصيفه تحت عنوان “الفرق بين القائد والسياسي المأزوم”، في إشارة إلى موقف ميركل مقارنة بتصريحات ماكرون التي أغضبت مئات الملايين من المسلمين الذين اعتبروها تأييدا للإساءة للنبي محمد.

وقالت المستشارة الألمانية إن هناك فرقًا بين الخطاب المتطرف وحرية التعبير، مضيفة: “حرية التعبير يجب أن يكون لها حدود”.

وتابعت في كلمتها: “لدينا حرية التعبير في بلدنا. بالنسبة إلى كل من يزعم أنه لم يعد بإمكانه التعبير عن آرائه، أقول لهم: إذا عبرت عن رأي واضح، يجب أن تكون قادرا على التعايش مع حقيقة أنك سوف تعارض. إبداء الرأي لا يأتي دون تكلفة. لكن حرية التعبير لها حدودها”.

وفي الحقيقة، أن الخطاب الحماسي للمستشارة الألمانية ليس سوى مقتطع من كلمة لها أمام البرلمان، العام الماضي، وفي إطار جهود الدولة لمكافحة خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب تقارير إخبارية.