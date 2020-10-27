هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بشراكات فاعلة

المناطق - العقيق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة (الصلاة نور )، والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند -حفظه الله -وأطلق أعمالها بالمنطقة أميرمنطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز -حفظه الله.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، وقد فعلت الحملة بشراكات عدة مع مطار الملك سعود، والبلدية، ومستشفى العقيق العام وعدد من الإدارات الحكومية والمنشآت التجارية والأهلية مستخدمة التقنيات الحديثة في العرض مثل الشاشات الإلكترونية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أهمية هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، المنطلقة من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها، مشيداً بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.