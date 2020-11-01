أمانة عسير تُكثّف حملاتها للتوعية بخطورة ظاهرة التعديات

المناطق - عسير

تزامناً مع انطلاق حملة التعديات والتي جاءت بتوجيه سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شاركت الأمانة في هذه الحملة التوعوية للحد من التعديات، بالتعاون مع جهاتٍ حكومية وخاصة.

بدوره، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الحملة تهدف إلى بيان الموقف الشرعي والأخلاقي والوطني والنظامي من التعديات، إلى جانب نشر الوعي الفردي والمجتمعي بخطورة التعدي والاعتداء على الآخرين في أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم وصولاً إلى قضية التعدي على ممتلكات الدولة، مضيفاً أن ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية تعد تعدٍ واضح وصريح على الحقوق العامة وعلى حقوق المواطنين، وإعاقة للتخطيط المستقبلي ومشاريع التنمية المستدامة، ويجب إيقافها ومحاربتها وتجريمها وفقا للأنظمة والتعليمات، موضحاً أهمية وقوف جميع فئات المجتمع ضد التعدي المادي والمعنوي على الأفراد والجماعات والمجتمع والبيئة بجميع عناصرها ومكوناتها.

وبين الحميدي أن أمانة عسير وبلدياتها قامت بحملةٍ مُكثفة في وسائل مختلفة تزامنًا مع انطلاق الحملة ومنها بث رسائل توعوية نصية وإلكترونية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية التلفزيونية، إضافة إلى أنه جاري إعداد حزمةٍ من البرامج والتقارير لمناقشة موضوع التعديات في صورته العامة وتفاصيله الجزئية، مبينًا أن التعديات كلمة عامة تشمل التعدي على ممتلكات الغير ونحن في الأمانة ركزنا على التوعوية والوعي بخطورة التعدي أيا كان شكله ومحتواه، مع أهمية تحقيق الموازنة بين أملاك الدولة والحفاظ على أملاك المواطنين التي حفظها لهم الشرع والنظام، مؤكدًا قيام لجان التعديات بتنفيذ ومتابعة مسؤولياتها وواجباتها المناطة بها على أكمل وجه وفق الأنظمة والتعليمات، كاشفاً عن وجود لجان في الأمانة وبلدياتها تباشر عملها وفق الاختصاص والمواقع التابعة لها.

الجدير بالذكر ، أن الحملة تحظى منذ انطلاقها باهتمام كبير من أمير المنطقة ومسؤولي عددٍ من الجهات بمنطقة عسير وذلك للحد من ظاهرة التعديات، إذ تسعى إلى بيان الموقف الشرعي والأخلاقي والنظامي من التعديات، وستعمل على تعزيز ونشر الوعي المجتمعي بخطورة التعديات.