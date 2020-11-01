مدير صحة عسير يصدر قراراً بنقل ارتباط المراكز الصحية إدارياً وفنياً للصحة العامة

المناطق - عسير

أصدر سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، قراراً إدارياً يقضي بتفويض المساعد للصحة العامة بصحة عسير بالإشراف الإداري والفني على جميع المراكز الصحية التابعة لصحة المنطقة.

كما تضمن القرار ارتباط القطاعات الصحية في “أبها – خميس مشيط – أحد رفيدة” والقطاعات الصحية بـ “وادي بن هشبل – بارق” إدارياً وفنياََ بالمساعد للصحة العامة ،وتشكيل لجنة برئاسة المساعد للصحة العامة وعضوية كلاً من الشؤون الهندسية والإمداد ، والموارد البشرية ، والخدمات الطبية المساعدة والخدمات العلاجية والتمريض ومراقبة المخزون والخدمات العامة ؛ لوضع آلية لمرحلة نقل الارتباط وبدء أعماله والانتهاء منها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور القرار .

وشمل القرار التأكيد على عدم إصدار أي قرار إداري بنقل القوى العاملة بين القطاعات والمستشفيات إلا بعد العرض من المساعد للصحة العامة والموافقة من سعادة المدير العام .

وبينت صحة عسير أن هذا القرار يأتي لتطوير عمل المراكز الصحية وتحسين الأداء فيها وتمكين الصحة العامة من مراقبة الأداء بشكل فعّال ، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الصحية .