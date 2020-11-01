غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة

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تجري غدًا بمحافظة جدة ، مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 2020 – 2021 .

وستجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “16 ناديًا” وهي “الهلال ، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين”.

وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة .