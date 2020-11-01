احدث الأخبار

غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة
أبرز المواد
 مدير صحة عسير يصدر قراراً بنقل ارتباط المراكز الصحية إدارياً وفنياً للصحة العامة
منطقة عسير
 مكتب وزارة البيئة برفحاء ينفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي
منطقة الحدود الشمالية
 جائزة الكيان الذهبي لتقنية تعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير تُكثّف حملاتها للتوعية بخطورة ظاهرة التعديات
منطقة عسير
 شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق المخالف لأحكام لائحة الحد من التجمعات
منطقة الباحة
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بشراكات فاعلة
منطقة الباحة
 10 لحظات فارقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية
أبرز المواد
 موجة كورونا الثانية تغرق أوروبا.. ورقم ضخم للمصابين
أبرز المواد
 أنجيلا ميركل: “حرية التعبير لها حدودها.. ولا تأتي دون تكلفة” “فيديو”
أبرز المواد
 مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي الصحي للسفر الآمن
منطقة المدينة المنورة
 شرطة القصيم: القبض على (15) شخصاً بمحافظة الرس تورطوا بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية وسرقة مركبات
منطقة القصيم
غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة

غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة

أبرز المواد
مدير صحة عسير يصدر قراراً بنقل ارتباط المراكز الصحية إدارياً وفنياً للصحة العامة

مدير صحة عسير يصدر قراراً بنقل ارتباط المراكز الصحية إدارياً وفنياً للصحة العامة

منطقة عسير
مكتب وزارة البيئة برفحاء ينفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي

مكتب وزارة البيئة برفحاء ينفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي

منطقة الحدود الشمالية
جائزة الكيان الذهبي لتقنية تعليم عسير

جائزة الكيان الذهبي لتقنية تعليم عسير

منطقة عسير

غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة

غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة
http://almnatiq.net/?p=917817
المناطق - الرياض

تجري غدًا بمحافظة جدة ، مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 2020 – 2021 .
وستجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “16 ناديًا” وهي “الهلال ، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين”.
وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة .

روابط ذات صلة

10 لحظات فارقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية

10 لحظات فارقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية
موجة كورونا الثانية تغرق أوروبا.. ورقم ضخم للمصابين

موجة كورونا الثانية تغرق أوروبا.. ورقم ضخم للمصابين
أنجيلا ميركل: “حرية التعبير لها حدودها.. ولا تأتي دون تكلفة” “فيديو”

أنجيلا ميركل: “حرية التعبير لها حدودها.. ولا تأتي دون تكلفة” “فيديو”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*