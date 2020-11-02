احدث الأخبار

اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا للتباحث حول كيفية عودة مفاوضات سد النهضة
أبرز المواد
 غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة
أبرز المواد
 مدير صحة عسير يصدر قراراً بنقل ارتباط المراكز الصحية إدارياً وفنياً للصحة العامة
منطقة عسير
 مكتب وزارة البيئة برفحاء ينفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي
منطقة الحدود الشمالية
 جائزة الكيان الذهبي لتقنية تعليم عسير
منطقة عسير
 أمانة عسير تُكثّف حملاتها للتوعية بخطورة ظاهرة التعديات
منطقة عسير
 شرطة الباحة: تحديد هوية المسؤول عن التجمع بإحدى الاستراحات بمحافظة العقيق المخالف لأحكام لائحة الحد من التجمعات
منطقة الباحة
 هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة تفعّل حملة «الصلاة نور» بشراكات فاعلة
منطقة الباحة
 10 لحظات فارقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية
أبرز المواد
 موجة كورونا الثانية تغرق أوروبا.. ورقم ضخم للمصابين
أبرز المواد
 أنجيلا ميركل: “حرية التعبير لها حدودها.. ولا تأتي دون تكلفة” “فيديو”
أبرز المواد
 مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي الصحي للسفر الآمن
منطقة المدينة المنورة
اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا للتباحث حول كيفية عودة مفاوضات سد النهضة

اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا للتباحث حول كيفية عودة مفاوضات سد النهضة

أبرز المواد
غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة

غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة

أبرز المواد
مدير صحة عسير يصدر قراراً بنقل ارتباط المراكز الصحية إدارياً وفنياً للصحة العامة

مدير صحة عسير يصدر قراراً بنقل ارتباط المراكز الصحية إدارياً وفنياً للصحة العامة

منطقة عسير
مكتب وزارة البيئة برفحاء ينفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي

مكتب وزارة البيئة برفحاء ينفذ حملة تفتيشية على أماكن بيع الحطب المحلي

منطقة الحدود الشمالية

اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا للتباحث حول كيفية عودة مفاوضات سد النهضة

اجتماع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا للتباحث حول كيفية عودة مفاوضات سد النهضة
http://almnatiq.net/?p=917820
المناطق - الرياض

عقد اليوم اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وتناولت الوفود من الدول الثلاث خلال الاجتماع طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، حيث أكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
ومن المقرر أن تعقد جلسة غداً، بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة، لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء.

روابط ذات صلة

غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة

غدا .. قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري في جدة
10 لحظات فارقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية

10 لحظات فارقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية
موجة كورونا الثانية تغرق أوروبا.. ورقم ضخم للمصابين

موجة كورونا الثانية تغرق أوروبا.. ورقم ضخم للمصابين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*