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القتال بكاراباخ يدخل أسبوعه السادس.. والاتهامات مستمرة

القتال بكاراباخ يدخل أسبوعه السادس.. والاتهامات مستمرة
http://almnatiq.net/?p=917834
المناطق - الرياض

دخل القتال على منطقة ناغورنو كاراباخ الأسبوع السادس، اليوم الأحد، حيث ألقت كل من القوات الأرمينية والأذربيجانية باللوم على بعضهما بعضا في شن هجمات جديدة.

واتهم مسؤولو ناغورنو كاراباخ أذربيجان باستهداف بلدة مارتوني بالطيران العسكري وعدة مناطق أخرى بضربات صاروخية خلال الليل. وقال جيش ناغورنو كاراباخ إن قوات أذربيجانية واصلت قصف المستوطنات المدنية في المنطقة في الصباح.

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمنية بإطلاق النار على مواقع الجيش الأذربيجاني على الحدود مع أرمينيا. وقالت الوزارة أيضاً إن القوات الأرمينية تقصف مستوطنات في منطقتي ترتر وأغجابيدي.

تقع ناغورنو كاراباخ داخل أذربيجان، ولكنها كانت تحت سيطرة قوات عرقية أرمينية مدعومة من أرمينيا منذ انتهاء الحرب هناك عام 1994. بدأت الأعمال العدائية الأخيرة في 27 سبتمبر وخلفت مئات – إن لم يكن آلاف – قتلى، ما يمثل أسوأ تصعيد للصراع المستمر منذ عقود بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين في أكثر من ربع قرن.

وبحسب مسؤولين في ناغورنو كاراباخ، قُتل 1166 من جنودهم و45 مدنياً. لم تكشف السلطات الأذربيجانية عن خسائرها العسكرية، لكنها تقول إن القتال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 91 مدنياً وإصابة 400.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقًا لمعلومات موسكو، إن العدد الفعلي للقتلى كان أعلى بكثير ويقترب من 5000.

واستمر القتال بعد فشل 3 تعهدات بوقف لإطلاق النار رغم دعوات السلام من جميع أنحاء العالم.

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