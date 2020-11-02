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الموارد البشرية تدشن الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي وتطمح لإنشاء منصة عالمية

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الموارد البشرية تدشن الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي وتطمح لإنشاء منصة عالمية

الموارد البشرية تدشن الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي وتطمح لإنشاء منصة عالمية
http://almnatiq.net/?p=917846
المناطق - الرياض

دشّن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، مساء اليوم، فعاليات الملتقى الدولي للابتكار الاجتماعي الذي تنظمه الوزارة، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
وأكد الغانمي في مستهل كلمته الافتتاحية أن الملتقى يطمح إلى “إنشاء منصة عالمية للابتكار الاجتماعي، لتبادل الممارسات والحلول لتطوير المجتمعات وطريقة التعرف على الاحتياجات الاجتماعية”، مختتماً كلمته بشكر جميع الشركاء والمنظمين والحضور والمشاركين.
وشارك في الملتقى (51 متحدثًا) من نخبة المتحدثين الدوليين وومثلي القطاعات الحكومية والشركاء المحليين والدوليين ورواد الأعمال الاجتماعية، وتتناول عدة محاور، برز منها البرامج التعليمية المتخصصة في الابتكار الاجتماعي ودور المؤسسات التعليمية في ذلك ومنهجيات التفكير المنظومي، وتسليط الضوء على القطاع الخاص وأهمية دوره في مجالات الابتكار، إضافة إلى أفضل المبادرات لتمويل الابتكار الاجتماعي، كما سيركز على العالم العربي وتمكين الشباب والمرأة ودور الاقتصاد الإسلامي وأبرز التجارب والمختبرات العلمية، كما سيهتم بمستقبل هذا المجال بعد كورونا ومسارات تقاطع التقنية مع الابتكار الاجتماعي.
يذكر أن الملتقى المقام افتراضيًا سيستمر لمدة يومين، ويمكن متابعته عبر الرابط التالي: ‏www.isif.social .

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