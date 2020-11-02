أمريكا تسجل 80932 إصابة مؤكدة و 823 حالة وفاة بكورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 80,932 إصابة مؤكدة و 823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,105,230 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 229,932 حالة وفاة.