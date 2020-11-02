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فيتوريا: لا نريد شيئاً.. العدالة فقط

فيتوريا: لا نريد شيئاً.. العدالة فقط
http://almnatiq.net/?p=917854
المناطق - الرياض

شن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر هجوماً لاذعاً على طاقم تحكيم لقاء فريقه أمام الشباب والذي خسره 2-1، في ختام جولة “رئاسة العشرين”، مشيراً إلى أن مستوى الحكم جعله يظهر بغير طريقته المعهوده بالتصاريح، وقال: “من أول يوم لي هنا أحب أن أكون على طبيعتي وأكون ودود مع الجميع ولكن بعد هذه المباراة لا استطيع تحمل ذلك، أن لا أطلب شيئ، أطلب فقط العدالة”.

وتابع: “ليس معقول أن يتواجد حكم ساحة ومساعدين وحكام فار وجميعهم لم ينتهبوا لهدف الشباب الأول والذي كان تسللاً واضحاً، وأيضاً لم يشاهدوا بلنتي بيتروس، نعترف باخطاءنا ولكن ما حدث من الحكم أمر لا يمكن السكوت عنه، وأقولها مرة أخرى نحن نطلب العدالة فقط، ماحدث اليوم من الحكم صعب تقبله”.

وأشاد فيتوريا بأداء لاعبين في اللقاء رغم الظروف الكبيرة التي مر بها الفريق، وقال: ” اللاعبون قدموا اداءً مميزاً في المباراة رغم ظروف الغيابات التي مرينا بها منذ بداية الموسم بالاضافة الى الغيابات الجديدة بسبب فيروس كورونا، وأحب أن أشيد باللاعبين علي لاجامي وعبدالاله العمري وأسامه الخلف والكوري كيم اللذين قدموا أداءً مميزاً”.

ووعد فيتوريا جماهير نادي بالعمل مجدداً على عودة النصر للطريق الصحيح وقال: “جميع الأندية تمر بظروف الغيابات وهو ليس عذر ولكن سنعمل بثقة خاصة أننا لسنا الأسوأ على الرغم من خسارتنا 3 مباريات ولكن في المقابل وصلنا لنهائي كأس الملك، الآن سنعمل ونركز على عودة الفريق لوضعه الطبيعي خاصة أننا لانزال في بداية الموسم”.

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