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قمة سودانية إثيوبية.. ومفاوضات سد النهضة تتواصل

قمة سودانية إثيوبية.. ومفاوضات سد النهضة تتواصل
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المناطق_الرياض

يُجري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في أديس أبابا، يتصدرها الخلاف بشأن سد النهضة، فيما تتواصل الاجتماعات الثلاثية (المصرية السودانية الإثيوبية) اليوم بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين.

وتأتي زيارة البرهان إلى أديس أبابا بعد زيارة مماثلة قام بها إلى القاهرة الأسبوع الماضي، وتتزامن زيارة البرهان إلى أديس بابا، التي وصلها يوم أمس، مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة برعاية إفريقية.

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