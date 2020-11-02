متى يرفع توصية بفرض منع التجول جراء كورونا؟.. متحدث الصحة يوضح الحالات

متى يرفع توصية بفرض منع التجول جراء كورونا؟.. متحدث الصحة يوضح الحالات

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متى يرفع توصية بفرض منع التجول جراء كورونا؟.. متحدث الصحة يوضح الحالات

متى يرفع توصية بفرض منع التجول جراء كورونا؟.. متحدث الصحة يوضح الحالات
http://almnatiq.net/?p=917872
المناطق_الرياض

أوضح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العلي، اليوم الأحد، الحالات والممارسات التي يتم بعدها فرض حظر التجوال مجددًا. وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث الحالات والممارسات التي ترفع بعدها وزارة الصحة  توصياتها بفرض حظر التجول مجددًان قائلًا: هناك مراكز وطنية ومجموعات وفرق علمية وطبية متخصصة تتابع منحنيات «كورونا المستجد». وأَضاف: إذا رُصد أن هناك تصاعدًا في عدد الحالات التي تتطلب الدخول للمستشفيات أو الرعاية الحرجة، داخل بؤرة أو منطقة جغرافية محددة، وخلال فترة زمنية قصيرة، يتم التدرج واتخاذ احترازات أعلى للسيطرة على هذا التفشّي. وأَكد المتحدث: هذه الأمور يتم متابعتها بشكل مستمر، وحتى الآن لا تدعو الحاجة إلى تدخلات أعلى، وطالما أننا متمسكون بالإجراءات، سيستمر هذا المستوى الجيد، مشددًا على أن «الأدوات الوقائية موجودة ومتوفرة».

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