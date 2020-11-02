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مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ

مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ
http://almnatiq.net/?p=917884
المناطق_وكالات

أكدت مصادر محلية شمال شرقي سوريا، انشقاق 15 مقاتلاً سورياً كانوا في صفوف القوات الموالية لتركيا، بمناطق النزاع حول إقليم ناغورنو كاراباخ، ووصولهم إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المجاورة لمناطق السيطرة التركية.

وقالت المصادر إن 7 مقاتلين انشقوا بعد منتصف ليلة السبت، قاصدين ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي بعد أن سبقهم 8 آخرون قبل أسبوع.

ونقلت مصادر عن المنشقين، أنهم يرفضون أوامر الجيش التركي لهم بالمشاركة في المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذربيجان والتحول إلى مرتزقة للقتال في الجبهات والساحات التي تتدخل فيها تركيا وتحشد فيها السوريين للقتال مقابل المال.

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