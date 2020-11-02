“الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”

“الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”

أبرز المواد
اسعار النفط تتراجع 3% اليوم الإثنين.. وخام “برنت” عند 36.60 دولار للبرميل

اسعار النفط تتراجع 3% اليوم الإثنين.. وخام “برنت” عند 36.60 دولار للبرميل

أبرز المواد
ألمانيا تبدأ شهراً من الإغلاق لوقف كورونا

ألمانيا تبدأ شهراً من الإغلاق لوقف كورونا

أبرز المواد
يحاصرها الجيش السوري.. تركيا تُغادر أكبر قواعدها في حماة

يحاصرها الجيش السوري.. تركيا تُغادر أكبر قواعدها في حماة

أبرز المواد

اسعار النفط تتراجع 3% اليوم الإثنين.. وخام “برنت” عند 36.60 دولار للبرميل

اسعار النفط تتراجع 3% اليوم الإثنين.. وخام “برنت” عند 36.60 دولار للبرميل
http://almnatiq.net/?p=917891
المناطق_وكالات

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، أكثر من ثلاثة بالمئة متأثرة بالمخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا .

 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنحو 1.34 دولار بما يعادل 3.5 بالمئة إلى 36.60 دولار للبرميل

، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولار.

 

وانخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمئة وغرب تكساس بما يصل إلى ستة بالمئة في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو .

وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر ال

روابط ذات صلة

“الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”

“الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”
ألمانيا تبدأ شهراً من الإغلاق لوقف كورونا

ألمانيا تبدأ شهراً من الإغلاق لوقف كورونا
يحاصرها الجيش السوري.. تركيا تُغادر أكبر قواعدها في حماة

يحاصرها الجيش السوري.. تركيا تُغادر أكبر قواعدها في حماة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*