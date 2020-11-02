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نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”

نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”
http://almnatiq.net/?p=917902
المناطق_الرياض

نجح بفضل الله فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام،في إجراء عملية نوعية دقيقة لمريض كان يعاني من ألم شديد مزمن بأسفل الظهر ممتد للأطراف السفلية مع تنميل شديد مع المشي.

حيث تبين بعد مناظرة الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وجود تزحزح فقاري قطني مع كسر تحللي بعنق الفقرة القطنية الرابعة، مما أدى إلى ضغط شديد على جذور العصب النسئ بالطرفين الأيمن والأيسر.

وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح- وتمكّن المريض ولأول مرة منذ عامين المشي والحركة بدون ألم أو تنميل في الأطراف السفلية، حيث تم خلال العملية تثبيت الفقرات القطنية بواسطة مسامير تيتانيوم مع تركيب قفص تيتانيوم (إلمانية الصنع)، بهدف رفع الضغط عن جذور الأعصاب وتوسيع القناة العصبية القطنية وتوسيع مخارج جذور الأعصاب.

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