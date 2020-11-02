احدث الأخبار

فلكية جدة: «الشقيقات السبع» تزّين سماء السعودية في ليالي نوفمبر
أبرز المواد
 الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية
أبرز المواد
 تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان
أبرز المواد
 مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي
أبرز المواد
 نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”
أبرز المواد
 شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني
أبرز المواد
 مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ
أبرز المواد
 “الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”
أبرز المواد
 اسعار النفط تتراجع 3% اليوم الإثنين.. وخام “برنت” عند 36.60 دولار للبرميل
أبرز المواد
 ألمانيا تبدأ شهراً من الإغلاق لوقف كورونا
أبرز المواد
 يحاصرها الجيش السوري.. تركيا تُغادر أكبر قواعدها في حماة
أبرز المواد
 مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة الفتاة المعنّفة من والدتها ووفّرنا لها الحماية
أبرز المواد
فلكية جدة: «الشقيقات السبع» تزّين سماء السعودية في ليالي نوفمبر

فلكية جدة: «الشقيقات السبع» تزّين سماء السعودية في ليالي نوفمبر

أبرز المواد
الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية

أبرز المواد
تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

أبرز المواد
مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي

مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي

أبرز المواد

شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني

شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني
http://almnatiq.net/?p=917904
المناطق-الرياض

من وسط الصفحات السمراء وتحديداً في دول وسط أفريقيا، يتمدد التشيّع الإيراني في أوغندا المعروفة بـاسم “لؤلؤة أفريقيا”، ناشرًا أفكاره، ولطماته، وحسينياته في البلاد الفقيرة.
وحسب الموقع المرفق يظهر مسلم من دوله أوغندا يبكي لانتشار مذهب الشيعة وحسينياتهم في أفريقيا بدعم من النظام الإيراني مع قلة وجود مساجد ومدارس لأهل السنة والجماعة.
ويصل عدد سكان أوغندا وفقًا لآخر إحصائية أجرتها الدولة إلى 42 مليون نسمة، يعتنق ثلثهم تقريبًا الديانة الإسلامية، ولكن نسبة السنّة والشيعة بينهم غير معروفة.
وتنتشر في هذا البلد طائفة شيعية، خاصة في العاصمة كامبالا التي تُعد من أهم وأكثر تلك المناطق؛ إذ تحتضن بشكل دوري أهم تجمعات الشيعة في البلاد، وأبرزها “ملتقى كامبالا الدولي”، وهو تجمع يحظى باهتمام عالمي، وتأتيه وفود شيعية من دول مختلفة، كما كان يحضره ويرعاه معممون قادمون من إيران والعراق.

 

روابط ذات صلة

فلكية جدة: «الشقيقات السبع» تزّين سماء السعودية في ليالي نوفمبر

فلكية جدة: «الشقيقات السبع» تزّين سماء السعودية في ليالي نوفمبر
الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية
تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*