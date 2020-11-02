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الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية

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الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية

الاستخبارات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية
http://almnatiq.net/?p=917905
المناطق_الرياض

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالعراق الإطاحة بإرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية، وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أنه” تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف مباشر من قبل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تمكنت وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي تقنيات الوكالة واستخبارات ومكافحة إرهاب ديالى وبإسناد قوة من استخبارات عمليات ديالى بعملية استخباراتية خاطفة وخلال ٢٤ ساعة نتج عنها إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته”.

وأضاف البيان أنه” تم تأشير مطلوبيتهما وفق أحكام المادة ٤إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية والذي عملا ضمن مايسمى قاطعي كركوك و ديالى ولاية العراق حيث تم تدوين أقولهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء وسيتم إحالتهما للقضاء لينالا جزاءهم العادل”.

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