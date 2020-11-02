اختتام  الدورة التأسيسية لإعداد المدربين بغرفة أبها 

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اختتمت الدورة التأسيسية لإعداد المدربين بغرفة أبها التي نظمها بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة، حيث تم تأهيل وتخريج (10) من منسوبي القطاع الخيري بعسير، وذلك في إطار تدريب الأسر المنتجة باستخدام نموذج العمل التجاري والذي يدور حول شرائح العلاقات مع العملاء من خلال الأنشطة الرئيسية والشراكات الرئيسية والموارد البشرية والعديد من النقاط التي تهم الأسرة في سبيل نجاح مشروعها بإذن الله.

من جانبه أشار الأمين العام لغرفة ابها الدكتور رياض آل عقران إلى أن الدورة تركز في آلياتها ومحاورها على نموذج العمل التجاري المثالي بالنسبة للأسر المنتجة، كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة، وتم تقديم شرحاً حول عن المعوقات والمشكلات التي قد تواجه رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة، كما استعرض كيفية بناء نموذج العمل التجاري وطرق تحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة. مؤكداً أنه يجب على شباب وفتيات الأعمال معرفة كيفية استخدام العلامات التجارية للأنشطة الخليجية أو الأجنبية ذات الشهرة الواسعة إن لم تكن مسجلة في المملكة، تجنباً للدخول في مشكلات قضائية في حال حدوث نزاعات قانونية.

لافتاً إلى أن مشاركة الغرفة في تنظيم ودعم مثل هذه الدورات والأنشطة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة كمشاركة فاعلة منها في بناء المجتمع وتنميته انطلاقاً من مبدأ المواطنة و المسؤولية الاجتماعية التي باتت لزاماً على الجميع في سبيل المنفعة العامة لخدمة المجتمع .