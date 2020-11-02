احدث الأخبار

مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي
أبرز المواد
 نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”
أبرز المواد
 شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني
أبرز المواد
 مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ
أبرز المواد
 “الظلام قادم”.. تفاصيل تقنية جديدة تختبرها “فيسبوك”
أبرز المواد
 اسعار النفط تتراجع 3% اليوم الإثنين.. وخام “برنت” عند 36.60 دولار للبرميل
أبرز المواد
 ألمانيا تبدأ شهراً من الإغلاق لوقف كورونا
أبرز المواد
 يحاصرها الجيش السوري.. تركيا تُغادر أكبر قواعدها في حماة
أبرز المواد
 مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة الفتاة المعنّفة من والدتها ووفّرنا لها الحماية
أبرز المواد
 86021 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين
أبرز المواد
 متى يرفع توصية بفرض منع التجول جراء كورونا؟.. متحدث الصحة يوضح الحالات
أبرز المواد
 «الموارد»: إصدار جديد لـ«حماية الأجور» عبر «مُدد»
أبرز المواد
مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي

مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي

أبرز المواد
نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”

نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”

أبرز المواد
شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني

شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني

أبرز المواد
مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ

مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ

أبرز المواد

مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي

مدير «الصحة العالمية» يخضع للحجر الصحي الذاتي
http://almnatiq.net/?p=917914

أعلن مدير عامّ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت متأخر من يوم الأحد، أنه دخل في الحجر الصحي الذاتي عقب مخالطته لشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19. وكتب تيدروس عبر تويتر: “لقد تم تحديدي كمخالط لشخص ثبت إصابته بكوفيد-19. أنا بخير وبدون أعراض، لكنني سألتزم العزل الذاتي خلال الأيام القادمة ، تماشيًا مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، والعمل من المنزل”. وتابع: “من الأهمية بمكان أن نمتثل جميعًا للإرشادات الصحية. هذه هي الطريقة التي سنعمل بها من أجل كسر سلاسل انتقال كوفيد-19، وكبح الفيروس، وحماية الأنظمة الصحية”. وفي حديثه من جنيف اليوم الإثنين، حثّ تيدروس القادة في جميع أنحاء العالم على اتباع نصائح الخبراء وسط “ارتفاع مقلق في عدد الحالات ودخول المستشفيات” في أوروبا وأمريكا الشمالية. وكان  وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وهو خبير في الأمراض المعدية والذي تولى منصبه في منظمة الصحة العالمية عام 2017، في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة الجائحة.

روابط ذات صلة

نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”

نجاح جراحة نادرة ونوعية لإعادة الحركة لمريض في مستشفى “وادي الدواسر”
شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني

شاهد..مسلم اوغندي يبكي لانتشار مذهب الشيعة في بلاده بدعم من النظام الإيراني
مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ

مصادر: هروب سوريين موالين لتركيا من القتال بكاراباخ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*