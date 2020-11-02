تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات البرك والمجاردة وبارق والنماص ورجال ألمع ومحايل, حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهة اخرى نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والداير بني مالك ، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7مساءً.