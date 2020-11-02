رئيس جامعة الملك خالد يدشن النسخة المطورة من بوابة البحث العلمي

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دشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي النسخة المطورة من بوابة البحث العلمي التابعة لعمادة البحث العلمي والتي تعد نظامًا تفاعليًّا يستطيع من خلاله الباحثون وطلاب الدراسات العليا التقدم للحصول على دعم مشروع بحثي أو تحكيم مشروع بحثي بطريقة آلية.

وأعرب عميد البحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني عن شكره لمعالي رئيس الجامعة على ما تلقاه الجامعة من دعم مباشر من معاليه تمثل في التقدم المشهود في الجامعة في مجال النشر العلمي الذي أسهم في تقدم تصنيف الجامعة في مراكز متقدمة في فترة وجيزة.

وأوضح القرني أنه مع توسع العمادة في برامجها البحثية ورفع كفاءة الباحثين وكذلك المخرجات البحثية الخاصة به ولرفع تصنيف الجامعة البحثي، رأت العمادة وبدعم مباشر من معالي رئيس الجامعة تطوير بوابة البحث العلمي لاستقبال كافة البرامج البحثية المستحدثة وأيضا تطويرها لإمكانية التحديث على تلك البرامج البحثية مع اختلاف أدلتها الإجرائية (مثل البرنامج البحثي العام وبرنامج المجموعات البحثية بشقيه الصغيرة والكبيرة وبرنامج مكافأة الأبحاث غير الممولة وبرنامج مكافأة بحوث الطلاب المبتعثين وبرنامج دعم طلاب الدراسات العليا) وكذلك تطوير البوابة لاستقبال المشاريع المدعومة من خارج الجامعة وامكانية ادارتها وأرشفة كافة مدخلاتها ومخرجاتها.

وأشار القرني إلى أن التطوير شمل إجراء أكثر من 25 تحسينًا رئيسيًا على البوابة وبلغ عدد التحسينات الفرعية في أنظمة البوابة أكثر من 120 إجراءً تحسينيًّا، ومن أبرز التحسينات التي أجريت على بوابة البحث العلمي القدرة على إدارة كافة المشاريع الحالية والبرامج البحثية المستقبلية سواءً من داخل الجامعة أو خارجها، كما توفر البوابة طريقة سهلة للتواصل مع الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي، ومع التحسينات الجديدة لم تعد هناك حاجة للباحثين للحضور لمقر العمادة حيث يتم من خلال البوابة تقديم كافة الخدمات التي تهم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، كما اشتملت التحسينات على تمكين الباحثين من إدارة ميزانيات أبحاثهم المدعومة وطباعة عقودهم آليًّا دون الحاجة للرجوع للعمادة، كما يمكن الآن المهتمين من خارج الجامعة التواصل مع باحثي الجامعة واستعراض النتاج البحثي لهم من خلال البوابة.

الجدير بالذكر أن العمادة تسعى الى عقد عدد من الورش التدريبية التي تستهدف الباحثين لغرض تدريبهم على الخدمات الجديدة التي تقدمها بوابة البحث العلمي وتمكينهم من الاستفادة القصوى من تلك الخدمات التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة باحثي الجامعة بتوفير كافة الخدمات الرقمية لهم.