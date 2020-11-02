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لوقف إطلاق النار.. انطلاق الجولة الخامسة لأعمال اللجنة (5+5) بمدينة غدامس الليبية

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لوقف إطلاق النار.. انطلاق الجولة الخامسة لأعمال اللجنة (5+5) بمدينة غدامس الليبية

لوقف إطلاق النار.. انطلاق الجولة الخامسة لأعمال اللجنة (5+5) بمدينة غدامس الليبية
http://almnatiq.net/?p=917934
المناطق - الرياض

تنطلق اليوم في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا أعمال الجولة الخامسة من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ( 5+5 ) وذلك لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتترأس الجولة الخامسة المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وسط إجراءات أمنية مشددة ومخاوف من دور تركي معرقل للاتفاق.
ويناقش الاجتماع الأول للجنة عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في البلاد، آلية تنفيذ الاتفاق وإنشاء اللجان الفرعية التي تتولى تطبيقه بالإضافة لآليات مراقبته، وفق ما أكدته البعثة الأممية.
ووقعت اللجنة العسكرية الليبية ( 5+5 )، في 23 أكتوبر بجنيف، على اتفاق وقف إطلاق النار نص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل المليشيات وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان مع حكومة فايز السراج في طرابلس.

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