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216 فرقة تطوعية تقدّم الخدمات الإسعافية الأولية لقاصدي المسجد النبوي

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216 فرقة تطوعية تقدّم الخدمات الإسعافية الأولية لقاصدي المسجد النبوي

216 فرقة تطوعية تقدّم الخدمات الإسعافية الأولية لقاصدي المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=917937
المناطق - الرياض

باشرت فرق التطوّع الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 257 بلاغاً في المسجد النبوي والساحات خلال النصف الأول من شهر ربيع الأول الحالي, ضمن الأعمال والخدمات الميدانية المقدمة للعناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمدينة المنورة خالد السهلي أنه تم التعامل مع 243 حالة بشكل مباشر ، فيما جرى نقل 86 حالة إسعافية إلى الفرق الإسعافية في المسجد النبوي والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد لتلقي العناية الطبية اللازمة.
وأفاد أن فرق التطوّع الإسعافي التابعة للهلال الأحمر بالمدينة المنورة تبلغ 216 فرقة تضم 1744 كادراً منهم 1191 متطوعاً و 553 متطوعة يقدّمون الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية, ومهام الفرز والعمل الإسعافي الميداني .

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