وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجد قباء

قام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بجولة تفقدية لمسجد قباء، للوقوف على جاهزيته، والاطلاع على عدد من المشروعات التي نفذتها الوزارة في المسجد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية لمنع تفشي فايروس كورونا، وذلك خلال زيارته الحالية لمنطقة المدينة المنورة.

وتفقد خلال الجولة مرافق المسجد، واطلع على توسعة مصلى النساء التي نفذتها الوزارة مؤخراً والتي ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية بدلاً من 1200، كما اطلع على أعمال الصيانة والتشغيل الدورية لدورات المياه وتغيير جميع أنظمة الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة (led)، وتحسين النظام الصوتي للمسجد.

والتقى بأئمة ومؤذني المسجد، وعدد من الزائرين استمع إلى استفساراتهم وملاحظاتهم، والذين بدورهم ثمنوا هذه الزيارة التي تؤكد حرص الوزارة على تلمس حاجة المساجد والعناية بها بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.