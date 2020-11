14 مسؤول وخبير يشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020 الاربعاء

الدمام - المناطق

يستعرض مسؤولون وخبراء مشاركون في البرنامج العلمي لملتقى المنشآتالصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020، عددا من المحاور والموضوعات ذات الأهمية للاختصاصات المتعددة لأنشطة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة يأتي أبرزها التجارة الالكترونية واهميتها في صناعة الاقتصاد الجديدبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ويتضمن البرنامج العلمي للملتقى الذي تنظمه غرفة الشرقية برعاية كريمة من لدن امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020، أربعة جلسات حيث تنطلق الجلسة الافتتاحية عند الساعة 10.30 صباحا ويتحدث فيها رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس المجلس التنفيذي لشباب الاعمال فهد بن عبدالله الفراج، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وفي الجلسة الحوارية الاولى التي تعقد عند الساعة 11 صباحا تحت عنوان” المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة” يشارك رئيس الجمعية السعودية للمطاعم “قوت” صاحب السمو الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان ال سعود، والرئيس التنفيذي لشركة تطبيق نعناع المهندس سامي الحلوة، ورئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الالكترونية مازن بن صالح الضراب، كما يرأس الجلسة عضو مجلس شباب الاعمال إبراهيم السحيباني.

وفي الجلسة الحوارية الثانية التي تعقد عند الساعة 12.30 ظهرا تحت عنوان” الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030″ يشارك وكيل تنمية القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد الثنيان، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس ريان الفايز، كما يرأس الجلسة عضو المجلس التنفيذي لشباب الاعمال المهندس محمد المحمدي.

وفي الجلسة الحوارية الثالثة والاخيرة التي تعقد عند الساعة 2 ظهرا تحت عنوان “الحلول اللوجستية للتجارة الالكترونية في المملكة” يشارك وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة عبدالرحمن بن سليمان الذكير، والمشرف العام للشؤون التجارة في مؤسسة البريد السعودي عبدالله الجالي، والعضو المنتدب لشركة زاجل السريع ياسر بن عبدالعزيز القاضي، كما يرأس الجلسة عضو مجلس شباب الاعمال عبدالرحمن العفالق.

وتتواصل اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر ورش العمل الافتراضية تحت شعار أسبوع التجارة الالكترونية التي تقام على هامش الملتقى، حيث يقدم عبدالعزيز الحمادي من شركة التحول التقني ورشة عمل بعنوان: اساسيات التقنية والبرمجيات وذلك من الساعة 3.30 عصرا وحتى 4.30 عصرا، وفي اليوم نفسه يقدم مدير التسويق بمنصة زد نواف الضراب ورشة عمل بعنوان التحول للتجارة الإلكترونية من الساعة 4.30 عصرا وحتى 5.30 عصرا.

وتختتم ورش العمل غدا الاربعاء 4 نوفمبر ورش العمل بمشاركة عبدالعزيز باشا المتخصص بالتجارة الالكترونية، حيث يقدم ورشة عمل بعنوان أساسيات الدخل السلبي وذلك من الساعة 7.30 مساء، وحتى 8.30 مساء.

وكان برنامج ورش العمل انطلق الاحد 1 نوفمبر حيث قدم الورشة الأولى بعنوان حلول الدفع الإلكترونية سعد المهنا من فريق STC Pay، فيما قدم ورشة العمل الثانية المدير التنفيذي لشركة Perpetualtc احمد المسعري، بعنوان خطوات التسويق الالكتروني.

وفي اليوم الثاني للبرنامج الموافق الاثنين 2 نوفمبر شارك المتخصص Barry Moltz في ورشة عمل بعنوان Reimagining The Future، كما قدم المتخصص Barrett Ersek ورشة عمل بعنوان Unlock Innovation In Your Company.