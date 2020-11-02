أمانة الاحساء تُطلق إصدارها الرابع لـ ( منظومة الشهادات الصحية الالكترونية )

الاحساء - المناطق

اطلقت أمانة الاحساء الإصدار الرابع من منظومة الشهادات الصحية الإلكترونية للعاملين في الأنشطة المهنية والتجارية المرتبطة بالصحة العامة في القطاعات الواقعة بنطاق المتابعة والاشراف البلدي ، وفق مااوضحه أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ، والذي نوه الى ان أن تطوير المنظومة الإلكترونية للشهادات الصحية يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في مبادرة أمانة بلا ورق وتسهيلاً لإجراءات الخدمات البلدية .

وأشار الملحم الى ذلك يأتي ضمن خطوات الأمانة الرامية الى تطوير حلول الاعمال وهندسة الاجراءات وحوسبتها عبر استخدام التقنية الحديثة في تقديم خدمات القطاع البلدي ، حيث ان الأمانة عملت على تطوير منظومة البرامج والأنظمة التطبيقية الالكترونية الخاصة بصحة البيئة والصحة العامة الأمر الذي يسّر من الحصول على الخدمة دون الحاجة الى زيارة الأمانة أوالتوجه للبلديات الفرعية حضورياً ، ومن خلال تجربة الأمانة الالكترونية تم دمج بعض العمليات والاجراءات وتوحيدها بالإضافة إلى تأمين ( بطاقات مستحدثة ) للشهادات الصحية مُضمّنة بـ ” الشعار المائي” والذي يمنع حالات التزوير ويتم طباعة تلك البطاقات عبر أنظمة الأمانة .

فيماأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير بأن الإصدار الرابع للمنظومة يتمثل في تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للامانة، حيث انه يمكن للمستفيدين تقديم الطلب ثم إجراء الفحص الطبي في إحدى المنشآت الصحية المرخصة ، لتقوم بدورها بإدخال وتدقيق نتائج الفحص ثم تقوم بإرسال النتائج إلكترونياً من خلال بوابة الأمانة الإلكترونية ، لافتاً الى أن الخدمة تتسم بالسرعة إضافة إلى الموثوقية العالية للشهادة ، اذ تعتبر الأنظمة التقنية من أهم الوسائل التي تعزز سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات القائمة عليها وتسريع وتيرة العمل وتبسيط الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما أن استخدام أنظمة المعلومات والتقنيات الحديثة تساهم في تجسير الفجوة بين الأمانة والمستفيدين ، لاسيما من خلال تحقيق التكامل والتبادل الدقيق للبيانات بين المنشآت الصحية والأمانة بكل سهولة ويسر.