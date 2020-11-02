احدث الأخبار

14 مسؤول وخبير يشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020 الاربعاء
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تُطلق إصدارها الرابع لـ ( منظومة الشهادات الصحية الالكترونية )
المنطقة الشرقية
 “بلدي بيشة” يستعرض احتياج مركز الرس وخطة الأمطار مع الشباب
منطقة عسير
 وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجد قباء
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان تبحث حماية حق المرأة في الإرث وأسباب تنازلهن عنه رغم حاجتهن
أبرز المواد
 بنك التنمية الاجتماعية يطلق حملة “أمسك ريالك”
أبرز المواد
 “هدف” يودع 113 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من “دعم التوظيف”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: ضبط 699 مخالفة ضريبية في أسبوع
أبرز المواد
 216 فرقة تطوعية تقدّم الخدمات الإسعافية الأولية لقاصدي المسجد النبوي
أبرز المواد
 لوقف إطلاق النار.. انطلاق الجولة الخامسة لأعمال اللجنة (5+5) بمدينة غدامس الليبية
أبرز المواد
 كاميرات حرارية عند مداخل المسجد الحرام
أبرز المواد
 اختتام  الدورة التأسيسية لإعداد المدربين بغرفة أبها 
أبرز المواد
14 مسؤول وخبير يشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020 الاربعاء

14 مسؤول وخبير يشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020 الاربعاء

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء تُطلق إصدارها الرابع لـ ( منظومة الشهادات الصحية الالكترونية )

أمانة الاحساء تُطلق إصدارها الرابع لـ ( منظومة الشهادات الصحية الالكترونية )

المنطقة الشرقية
“بلدي بيشة” يستعرض احتياج مركز الرس وخطة الأمطار مع الشباب

“بلدي بيشة” يستعرض احتياج مركز الرس وخطة الأمطار مع الشباب

منطقة عسير
وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجد قباء

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجد قباء

أبرز المواد

أمانة الاحساء تُطلق إصدارها الرابع لـ ( منظومة الشهادات الصحية الالكترونية )

أمانة الاحساء تُطلق إصدارها الرابع لـ ( منظومة الشهادات الصحية الالكترونية )
http://almnatiq.net/?p=917960
الاحساء - المناطق

اطلقت أمانة الاحساء الإصدار الرابع من منظومة الشهادات الصحية الإلكترونية للعاملين في الأنشطة المهنية والتجارية المرتبطة بالصحة العامة في القطاعات الواقعة بنطاق المتابعة والاشراف البلدي ، وفق مااوضحه أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ، والذي نوه الى ان أن تطوير المنظومة الإلكترونية للشهادات الصحية يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في مبادرة أمانة بلا ورق وتسهيلاً لإجراءات الخدمات البلدية .
وأشار الملحم الى ذلك يأتي ضمن خطوات الأمانة الرامية الى تطوير حلول الاعمال وهندسة الاجراءات وحوسبتها عبر استخدام التقنية الحديثة في تقديم خدمات القطاع البلدي ، حيث ان الأمانة عملت على تطوير منظومة البرامج والأنظمة التطبيقية الالكترونية الخاصة بصحة البيئة والصحة العامة الأمر الذي يسّر من الحصول على الخدمة دون الحاجة الى زيارة الأمانة أوالتوجه للبلديات الفرعية حضورياً ، ومن خلال تجربة الأمانة الالكترونية تم دمج بعض العمليات والاجراءات وتوحيدها بالإضافة إلى تأمين ( بطاقات مستحدثة ) للشهادات الصحية مُضمّنة بـ ” الشعار المائي” والذي يمنع حالات التزوير ويتم طباعة تلك البطاقات عبر أنظمة الأمانة .
فيماأضاف مساعد الأمين لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير بأن الإصدار الرابع للمنظومة يتمثل في تقديم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية للامانة، حيث انه يمكن للمستفيدين تقديم الطلب ثم إجراء الفحص الطبي في إحدى المنشآت الصحية المرخصة ، لتقوم بدورها بإدخال وتدقيق نتائج الفحص ثم تقوم بإرسال النتائج إلكترونياً من خلال بوابة الأمانة الإلكترونية ، لافتاً الى أن الخدمة تتسم بالسرعة إضافة إلى الموثوقية العالية للشهادة ، اذ تعتبر الأنظمة التقنية من أهم الوسائل التي تعزز سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات القائمة عليها وتسريع وتيرة العمل وتبسيط الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما أن استخدام أنظمة المعلومات والتقنيات الحديثة تساهم في تجسير الفجوة بين الأمانة والمستفيدين ، لاسيما من خلال تحقيق التكامل والتبادل الدقيق للبيانات بين المنشآت الصحية والأمانة بكل سهولة ويسر.

روابط ذات صلة

14 مسؤول وخبير يشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020 الاربعاء

14 مسؤول وخبير يشاركون في الجلسات الحوارية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الافتراضي 2020 الاربعاء
نائب أمير الشرقية يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير الدفاع المدني بالمنطقة
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس جامعة حفر الباطن المعين حديثاً

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس جامعة حفر الباطن المعين حديثاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*