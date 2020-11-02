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“بلدي بيشة” يستعرض احتياج مركز الرس وخطة الأمطار مع الشباب

“بلدي بيشة” يستعرض احتياج مركز الرس وخطة الأمطار مع الشباب
http://almnatiq.net/?p=917961
المناطق - بيشه

عقد المجس البلدي بمحافظة بيشة جلسته رقم 55 بحضور جميع أعضاء المجلس ورئيسي قسمي المشاريع والنظافة، وعدد من ممثلي شباب بعض مراكز بيشة التابعة لخدمات بلدية بيشة.

وتناول المجلس محاور الاجتماع والتي اشتملت على “مناقشة احتياج مركز الرس والنجد مع وفد الشباب، استعراض استعدادات بلدية بيشة لموسم الأمطار، وأقر خلالها المجلس عدد من التوصيات.

ورحب رئيس المجلس ناصر آل سبوان بالشباب المشاركين، رافعا الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، “حفظه الله” على توجيه سموه بإشراك الشباب في الاجتماعات التي يتم عقدها من قبل المجالس المحلية والبلدية التابعة للمحافظات والمجالس البلدية التابعة للأمانة وبلدياتها، وتفعيل مساهمتهم في صناعة القرار عبر أخذ مرئياتهم فيما يخص تنمية وتطوير المدن والمحافظات واتخاذ القرارات والتوجيهات.

من جهةٍ أخرى كرّم المجلس عدد من الأعضاء لجهودهم وتميزهم في عدد من المهام المكلفين بها.

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