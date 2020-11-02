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“مسام” ينتزع 1,254 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر

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“مسام” ينتزع 1,254 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر

“مسام” ينتزع 1,254 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر
http://almnatiq.net/?p=917967
المناطق - واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2020م، من انتزاع 1,254 لغمًا، منها 9 ألغام مضادة للأفراد و105 ألغام مضادة للدبابات، و1,139 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 195,271 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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