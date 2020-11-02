“الجداول الدراسية .. مشكلات وحلول” ورشة عمل بجامعة بيشة

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برعاية رئيس جامعة بيشة أ.د. محمد محسن صفحي أقامت عمادة القبول والتسجيل اليوم الاثنين (16 ربيع الأول 1442هـ) في مركز التدريب بالمجمع الأكاديمي ورشة عمل بعنوان: “الجداول الدراسية: مشكلات وحلول” بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن محمد الشهراني ورؤساء وأعضاء وحدات ولجان التسجيل بالكليات.

وتناولت الورشة عدة محاور تضمنت كيفية إدخال الجداول الدراسية على النظام الأكاديمي، وإعداد جداول المجموعات، والتسجيل المبدئي للطلاب، ومشكلات شائعة في إعداد الجداول الدراسية، وآليات الحذف والإضافة، وإدارة معالجة التسجيل (للطلاب المتعثرين من السنة الأولى، دون العبء، المتوقع تخرجهم، المنتظمين وغير مسجلين…إلخ).