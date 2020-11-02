مرور البكيرية يكرم عدداً من منسوبي البلدية

البكيرية - محمد المسلم

كرم رئيس شعبة مرور البكيرية العميد عبدالله التويجري، عدداً من موظفي بلدية البكيرية وهم: أحمد العضيبي وسلطان أبا الخيل، وذلك نظير جهودهم وتعاونهم مع المرور في خدمة مستخدمي الطريق، وذلك بحضور رئيس البلدية يوسف الخليفة .

وأوضح العميد التويجري، أن الدور المناط بالمرور هو سلامة الطريق وخفض عدد الحوادث المرورية وتسيير الحركة وفك الاختناقات وتحقيق السلامة، ولكي نصل لتحقيق النجاح في الميدان والمتمثل في انخفاض الحوادث المرورية بشكل عام لابد من وجود شراكة استراتيجية بين البلدية والمرور، مبيناً أن فكرة التكريم جاءت تقديرًا لجهودهم وتحفيزاً لزملائهم.