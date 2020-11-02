رئيس جامعة القصيم يدشن مشاركة الجامعة في حملة «أرض القصيم خضراء» بالمدينة الجامعية

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دشن معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، اليوم الإثنين الموافق 16/3/1442هـ، مشاركة الجامعة في المرحلة السادسة للحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم “أرض القصيم خضراء” والتي تستمر لمدة 30 يوم، وذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي، في المدخل الرئيس للمدينة الجامعية.

وشارك رئيس الجامعة في “اغرسها” التي تطلقها الجامعة على موقع “تويتر”، وتستمر لمدة 30 يوم، بداية من تاريخ إطلاق الحملة اليوم، حيث غرس معاليه أول شتلات الحملة، وقدم شكره لعمادة شؤون الطلاب والجهات ذات العلاقة المشاركة قائلاً “بإذن الله سوف نرى المدينة الجامعية أرضًا خضراء”.

كما افتتح “الداود”، عقب تدشين المشاركة السادسة للجامعة على التوالي، المعرض المصاحب للحملة، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري، والإدارة العامة للخدمات والصيانة، ويحتوي على 10 أركان، بداية من ركن مراحل تنفيذ الحملة التي تهدف إلى زراعة 100 ألف شتلة، لتشجير المقر الرئيس بالمليداء، وتشجير الإسكان الطلابي، والمخيم الكشفي، والأماكن العامة والبرية بالمنطقة، إضافة إلى تشجير الفرع الجنوبي والكليات التابعة له، وتشجير الفرع الغربي والكليات التابعة له.

ويضم المعرض عدة أركان من كلية الزراعة والطب البيطري وهي: ركن أنواع التربة، وركن أنواع الأشجار والنباتات، وركن الزراعة المائية، وكذلك ركن العناية بصحة الأشجار، وركن أنواع الري الحديث، إضافة إلى ركن الاحتطاب الجائر وأثره على البيئة، وركن طرق غرس الشتلات بشكل صحيح، والركن الصحي.

من جانبها، استعرضت الإدارة العامة للخدمات بالجامعة مشاريع التشجير المستقبلية من خلال مخطط لزراعة عدد 1000 نخلة، وزراعة أشجار ظل بعدد 4000 شجرة، وتأهيل وزارعة سكن أعضاء هيئة التدريس بما يزيد عن 5000 شجرة ونخلة وأشجار ظل، وشجيرات مزهرة، إضافة إلى زراعة 1000 شجرة ظل و800 نخلة واشنطونيا، كما استعرضت الإدارة إحصائيات التشجير والتي شملت في عام 2017 زراعة 37.300 شتلة، وفي عام 2018 زراعة 44.960 شتلة، وعام 2019 زراعة 56.290 شتلة، بمجموع 138.550 شتلة.

وتسعى الجامعة لزيادة المساحة الخضراء في المدينة الجامعية والتوسع في أعمال التشجير، ورفع نسبة المساحات الخضراء الإجمالية فيها من خلال زراعة ونشر وتكثيف التشجير في كافة أرجاء المدينة الجامعية، مع تحقيق الاستغلال الأمثل من المياه المعالجة في أعمال الري، بما يساهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة في المدينة الجامعية، وكافة مواقع الجامعة في مختلف المحافظات.