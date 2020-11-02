أمير القصيم يعقد اجتماعاً مع مدراء القطاعات الأمنية لعرض أنظمة الاتصالات الأمنية

المناطق - بريدة

عقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, اجتماعاً بمكتبه ، مع مدراء القطاعات الأمنية بالقصيم ، لعرض أنظمة الإتصالات الأمنية بالمنطقة.

وشاهد الجميع في بداية الاجتماع عرضاً مرئياً عن تطوير منظومة الأداء الأمني بالمنطقة , والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال عبر تفعي الأنظمة والتطبيقات الأمنية للوصول إلى قواعد البيانات والتي يتم العمل بها وفق أنظمة وزارة الداخلية , بالإضافة إلى التطبيقات المحمولة ومراحل تطور نظام إدارة البلاغات بالمنطقة وشاشة الإستفسارات عن المركبات ونظام “ميدان ويب” و “كلنا أمن” وغيرها من أنظمة حديثة.

وقال سموه في مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن مرضي ، ومدير مرور القصيم العميد صالح العواجي ، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فهد المديهش ، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم العقيد حمد الجاسر :” نحمد الله كثيراً على ما أنعم به على مملكتنا من الأمن والآمان ، الذي نشكر الله عليه ونحمد الله على هذه النعمة.

ونوه سموه بما تبذله الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من دعم وعطاء لتعزيز المنظومة الأمنية وتطوير كافة الجوانب التقنية في القطاعات الأمنية , مبيناً على أن هناك العديد من القفزات المباركة لتعزيز وتطوير أنظمة الاتصالات الأمنية , انعكست من خلال الجهود والأرقام التي قدمتها كافة القطاعات الأمنية بالمنطقة ، سائلاً الله التوفيق للجميع.