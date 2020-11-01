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الأمير حسام بن سعود يتسلم تقارير أداء إدارة التعليم بمنطقة الباحة

الأمير حسام بن سعود يتسلم تقارير أداء إدارة التعليم بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=918020
المناطق - واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عددًا من التقارير المتعلقة بأداء الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المديرَ العامَّ للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومساعديه وعددًا من قيادات التعليم والمعلمين والمعلمات.
واستمع سموُّه إلى شرح من الدكتور الزهراني عن محتوى تلك التقارير وما تضمنته من برامج وفعاليات نفذتها الإدارة في مختلف المناسبات.
وحث سمو أمير الباحة الحضور على تبنّي تعليم مهارات التفكير كأحد الأهداف الرئيسة التي ينبغي أن تتصدر الأولويات، والجدية في العمل والتركيز على التحصيل التعليمي وصقل الطلاب بالعلم وزرع روح المنافسة ودعمهم لبناء مستقبل مشرق، مؤكدًا إبراز مكانة المعلمين والمعلمات والاهتمام بشأنهم وتقدير مكانتهم؛ بما ينعكس إيجابًا في طريقة أدائهم لواجبهم، ويدفعهم نحو مزيد من الإبداع والابتكار.
حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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