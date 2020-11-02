توضيح بشأن إيقاف شكري الحنفوش عقب مباراة الشباب والنصر

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تسبب الحكم شكري الحنفوش، حكم مباراة الشباب والنصر التي أُقيمت أمس الأحد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين في حالة من الغضب الجماهيري لعشاق النصر بالإضافة لإدارة العالمي، وذلك بعد ارتكابه أخطاء تحكيمية في المباراة التي انتهت بفوز الشباب بنتيجة 2-1.

وتعرض الحنفوش لانتقادات قوية من قبل الخبير التحكيمي فهد المرداسي والمدرب القانوني محمد الدويش إضافة لانتقاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل.

شكري الحنفوش لم يتلق أي قرار بإيقافه

وبعدما ذكر الإعلامي عيسى المسمار أن الإيقاف سيكون مصير الحكم الحنفوش بعد الأخطاء التي ارتكبها في لقاء الشباب والنصر، خرجت صحيفة “الشرق الأوسط” لتنفي تلقى الحكم الحنفوش أي قرار بشأن إيقافه بعد أحداث المباراة، كما أكدت على أن لجنة الحكام ستجتمع هذا الأسبوع لمناقشة أخطاء الجولة الثالثة كما هو معتاد.

وأقدمت جماهير النصر على مهاجمة الحكم الحنفوش داخل التريند في “تويتر” بعد الأخطاء التي ارتكبها وكلفت النصر، الخسارة للجولة الثالثة على التوالي من نادي الشباب.

يذكر أن تقارير تلفزيونية ذكرت أن لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم ستعقد اجتماع عاجل وهام بعد غد الأربعاء، لمناقشة كل الأخطاء التحكيمية التي حدثت في أول 3 جولات من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

رد فعل النصر بعد أخطاء شكري الحنفوش

وفي وقت سابق، أعرب رئيس مجلس إدارة النصر، صفوان السويكت، عن استيائه من التحكيم بعد خسارة فريقه النصر ضد الشباب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النصر بمن حضر .. وأعتقد أن قرار الاتحاد السعودي بتحديد عدد الحكام الأجانب المسموح لكل فريق مجانب للصواب وغير عادل .. وسنطالب بحكام أجانب لجميع مبارياتنا القادمة”.

وأُقيمت مباراة النصر ضد الشباب على إستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، في ختام منافسات الجولة الثالثة “رئاسة العشرين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2/ 1.