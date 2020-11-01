أمير تبوك يترأس الاجتماع الدوري للمحافظين

تبوك - علي العميري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بقاعة الاجتماعات في مكتبه بالإمارة الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وشرطة المنطقة .

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالجميع و اطلع سموه على تقارير سير العمل في المحافظات، مشيراً إلى أن من أهم الأمور التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهم الله – هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه، مؤكداً أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيين بخدمته وإيصال صوته وتوفير الحياة الكريمة في مكانة، لافتاً سموه النظر إلى أهمية تواصل المحافظ بأهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عدداً من الموضوعات, ووجه سموه باتخاذ اللازم حيالها .

وفي الختام سأل سموه المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله .