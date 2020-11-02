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أمير الشرقية يلتقى رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي

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أمير الشرقية يلتقى رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي

أمير الشرقية يلتقى رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي
http://almnatiq.net/?p=918033
الدمام - فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق، المعين مؤخراً.
ونوه سموه بالتطورات الذي شهدها القطاع الرياضي في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، مشيراً لأن المنافسات السعودية في تطورٍ مستمر، وقادرة على المنافسة على المستوى العالمي، مبيناً أهمية العمل على تسويق هذه المنافسات للشركات الراعية، واستقطاب المزيد من الرعاة، مؤكداً أهمية العمل على تأهيل الكوادر البشرية للمساهمة في تطوير صناعة الرياضة، ونقلها لآفاقٍ أرحب، والتحول للمساهمة في تحقيق المستهدفات المرسومة للقطاع الرياضي، موضحاً أهمية حماية الحقوق التجارية للأندية، وتعزيز قيمة علاماتها التجارية والتسويقية، متمنياً سموه للعفالق ومنسوبي الرابطة التوفيق.
من جهته قدم رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين المهندس عبدالعزيز العفالق، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لأندية المنطقة، وحرصه على أن تكون دائماً عند التطلع، وتطوير قدراته، وأن تكون منافسة على مختلف المستويات.

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