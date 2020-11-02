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أمير القصيم يستقبل الدكتور الشتيوي بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة المستقبل

أمير القصيم يستقبل الدكتور الشتيوي بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة المستقبل
http://almnatiq.net/?p=918036
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة، اليوم, رئيس جامعة المستقبل الدكتور محمد بن صالح الشتيوي والوفد المرافق معه ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه رئيساً للجامعة وتسليمه تقرير الجامعة السنوي وتقريرا  عن جهود الجامعة في التعامل مع أزمة كورونا

 

وفي بداية اللقاء رحب سموه برئيس جامعة المستقبل , مثمناً دور الجامعة في تقديم رسالتها التعليمية والثقافية.

 

وحث على ضرورة بذل كل الجهود للارتقاء بالمنظومة التعليمية في المنطقة ، متمنياً للشتيوي المزيد من التوفيق والنجاح في مهام عمله.

من جهته عبر رئيس جامعة المستقبل عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة والاستماع إلى توجيهاته، راجياً من الله التوفيق لخدمة الدين والوطن.

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