احدث الأخبار

إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 ترامب والجيش.. لماذا يحبه ويكرهه العسكريون في وقت واحد؟
أبرز المواد
 انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 5 لقاءات
أبرز المواد
 3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير
منطقة عسير
 مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير في زيارة “بِرّ أبها “
منطقة عسير
 الهيئة الملكية تكثف جولاتها التوعوية والرقابية في مدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 بمشاركة ثلاثة فرق طبية إصلاح ” سقف الحلق المشقوق ” لطفل في عامه الأول بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل ينفذ لقاء افتراضي لأسبوع جودة الرعاية الصحية
المنطقة الشرقية
 استكمال أعمال الصيانة والتجديد لكورنيش الشقيق
منطقة جازان
 المملكة تفوز بعضوية المجلس التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ ” WADA “
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى توقيع عقود شراكة مجتمعية لمشروعات صحية في الرياض والمجمعة
منطقة الرياض
 صحة الجوف تبدأ استقبال طلبات التقديم على برامج الدراسات العليا
منطقة الجوف
إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر

إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر

أبرز المواد
ترامب والجيش.. لماذا يحبه ويكرهه العسكريون في وقت واحد؟

ترامب والجيش.. لماذا يحبه ويكرهه العسكريون في وقت واحد؟

أبرز المواد
انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 5 لقاءات

انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 5 لقاءات

أبرز المواد
3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير

3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير

منطقة عسير

استكمال أعمال الصيانة والتجديد لكورنيش الشقيق

استكمال أعمال الصيانة والتجديد لكورنيش الشقيق
http://almnatiq.net/?p=918057
جازان - فضة عطيف

تستكمل بلدية الشقيق أعمال الصيانة والتجديد في الكورنيش وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين في فصل الربيع
ويعد شاطئ الشقيق جاذباً للكثير من المتنزهين والذين يقضون فيه أجمل الأوقات وأمتعها على هذا الشاطئ لجوه العليل ومكانه المميز.
وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر أحمد عطيف أن البلدية تعمل على تجهيز الشاطئ خصوصاً وأننا مقبلين على إجازة الربيع
وبين عطيف أن الأعمال القائمة الآن مابين صيانة أعمدة الكهرباء والانارة ودورات المياه ، كما أن البلدية تعمل على زيادة المسطحات الخضراء والتي تبلغ حالياً بإجمالي مساحة  69866متر مربع يمثل الكورنيش الشمالي 35368 متر مربع ويمثل الكورنيش الجنوبي 34498 متر مربع  وتعمل البلدية على صيانة شبكات الري وألعاب الأطفال وصيانتها بشكل دوري حرصاً على  سلامة الزوار والمتنزهين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

روابط ذات صلة

إسكان جازان ينظم ورشة تعريفية لخدمات الوسطاء العقاريين بمنصة سكني بغرفة جازان

إسكان جازان ينظم ورشة تعريفية لخدمات الوسطاء العقاريين بمنصة سكني بغرفة جازان
تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

تنبيه عاجل… هطول أمطار رعدية في عسير وجازان
نجاح استئصال ورم في القلب لمريضة في جازان

نجاح استئصال ورم في القلب لمريضة في جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*