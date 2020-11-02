استكمال أعمال الصيانة والتجديد لكورنيش الشقيق

جازان - فضة عطيف

تستكمل بلدية الشقيق أعمال الصيانة والتجديد في الكورنيش وذلك لاستقبال الزوار والمتنزهين في فصل الربيع

ويعد شاطئ الشقيق جاذباً للكثير من المتنزهين والذين يقضون فيه أجمل الأوقات وأمتعها على هذا الشاطئ لجوه العليل ومكانه المميز.

وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر أحمد عطيف أن البلدية تعمل على تجهيز الشاطئ خصوصاً وأننا مقبلين على إجازة الربيع

وبين عطيف أن الأعمال القائمة الآن مابين صيانة أعمدة الكهرباء والانارة ودورات المياه ، كما أن البلدية تعمل على زيادة المسطحات الخضراء والتي تبلغ حالياً بإجمالي مساحة 69866متر مربع يمثل الكورنيش الشمالي 35368 متر مربع ويمثل الكورنيش الجنوبي 34498 متر مربع وتعمل البلدية على صيانة شبكات الري وألعاب الأطفال وصيانتها بشكل دوري حرصاً على سلامة الزوار والمتنزهين وتقديم أفضل الخدمات لهم.