برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل ينفذ لقاء افتراضي لأسبوع جودة الرعاية الصحية

المناطق - الجبيل الصناعية

اختتم برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً لقائه الافتراضي خلال أسبوع جودة الرعاية الصحية والذي يعقد سنوياُ خلال شهر أكتوبر، حيث يهدف اللقاء إلى الاحتفال بدور جميع الموظفين في تطبيق معيار الجودة خلال أدائهم لعملهم اليومي.

من جانبه أفاد مدير برنامج الخدمات الصحية الدكتور محمد بن حمد المقبل بأن الجودة في أداء جميع أنشطة وأعمال برنامج الخدمات الصحية هي المعيار الأساس ولهذا فإن كل ما نقوم به يرتكز على مبادئ الجودة وأن مهمتنا تكمن في تزويد مدينة الجبيل الصناعية بخدمات صحية متكاملة وشاملة وعالية الجودة في بيئة آمنة تهتم بالمريض.

مضيفاً بأن جميع مساعي برنامج الخدمات الصحية تصب دائماً نحو تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لجميع مستخدمي خدماتنا وإن هذا ليفرض علينا جميعاً التزاما نحو ضمان أن كل قرار وإجراء يتم اتخاذه يتمحور حول معيار الجودة.

ومن جانب آخر قدمت مديرة وحدة إدارة الموارد الأستاذة نادين أغارد مبادرة البرنامج في تحول المخاطر السريرية إلى الإدارة المتكاملة للمخاطرة والتي بدورها ستوفر إطاراً لفهم أنواع مختلفة جداً من المخاطر وتحديد وترتيب أولوياتها وذلك لضمان وتحقيق أكبر سلامة للمرضى والموظفين وكذلك الزائرين.

كما وشارك باللقاء رئيس فنيي قسم المختبر الأستاذ أنيس مرقة بكلمة أبدى فيها امتنانه وشكره لحرص برنامج الخدمات الصحية على أهمية ضبط خطة الجودة الشاملة ونظم الأسس التي تشمل التنظيم الوظيفي وضبط سياسات المختبر بالمراجع العلمية ومؤشرات الأداء وتقارير الجودة الشهرية والتقارير التشغيلية اليومية إضافة إلى تقرير السلامة العامة بالمختبر.

واختتم حديثه رئيس فنيي قسم المختبر بتحديد المخاطر للمواد الكيماوية المستخدمة بالمختبرات الطبية والتحول الرقمي وربط أجهزة المختبرات بالنظام الرقمي للمستشفى وضبط جودة الأجهزة الطبية المستخدمة لإصدار النتائج والعمل على التأكد من توفر المحاليل والمستهلكات التشغيلية الضرورية لكفاءة الفحوصات.