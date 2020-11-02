بمشاركة ثلاثة فرق طبية إصلاح ” سقف الحلق المشقوق ” لطفل في عامه الأول بحفر الباطن

المناطق - حفرالباطن

تمكن فريق جراحة الوجه والفكين وبمساعدة فريق طب أسنان الأطفال وفريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتخدير في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن من إجراء عملية لطفل في عامه الأول ، يعاني من تشوه خَلقي منذ الولادة عبارة عن شق بسقف الحلق العلوي ممتد الى اللهاة ، حيث تم إغلاق العيب الخلقي بسقف الحلق وتجميل اللهاة كما تم تركيب انبوب لتصريف الصديد والسوائل خارج الجسم وتثبيته حول الاذن تجنباً للمشاكل السمعية.

واستمرت العملية لمدة 4 ساعات تكللت بفضل من الله بالنجاح، وخروجه من المستشفى ولا زال الطفل يُتابَع باهتمام مراحل المتابعة الدورية مع الفريق الطبي المتخصص واستكمال العلاج.

الجدير بالذكر أن من المخاطر الناتجة عن إصابة الأطفال بالشق الحلقي تأثيرها على الناحية النفسية والاجتماعية والغذائية إضافة الى النطق والكلام في حالة عدم التعامل معها بشكل مبكر.