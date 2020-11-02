الهيئة الملكية تكثف جولاتها التوعوية والرقابية في مدينة الجبيل الصناعية

كثفت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارتي الأمن الصناعي والسلامة وخدمات الأملاك جولاتها التوعوية والرقابية في مدينة الجبيل الصناعية التي اشتملت على الشواطئ والمتنزهات والاسواق والمراكز التجارية للتأكد من التقيد بالتطبيقات الاحترازية ولحث المتنزهين على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتوعية بمدى خطورة عودة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) مجدداً وأن تكون رقابتهم ذاتية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

من جانبه قال مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة م / سعيد الشهري تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة في التعامل مع جائحة كورونا واستمراراً لنجاح الذي حققته الهيئة الملكية في التعامل مع الجائحة وحفظاً على سلامة الإنسان واستمرارية الأعمال في مدينة الجبيل الصناعية. تم تنفيذ جولات توعوية مكثفة على الالتزام بالاشتراطات الوقائية وعدم التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المختصة .

وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة أن الجولات تركزت على عدد من المحاور تتمثل في تثبيت الإجراءات الميدانية للرجال الأمن الصناعي والسلامة على المنتزهات والشواطئ والأماكن العامة وذلك باستخدام عربات الجولف المتحركة ودوريات الأمن الصناعي والسلامة والرفع بالمخالفين إلى الجهات المختصة.

مشير إلى أنه تم متابعة المساجد والجوامع بالتعاون مع الفرق التطوعية في المدينة إضافة إلى استمرار متابعة تطبق الإجراءات الاحترازية في إحياء الأعمال بالتعاون مع الشركاء الصناعيين في المدينة واستقبال البلاغات التي تتعلق بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية خلال الجائحة وتمريرها إلى الجهات والقطاعات ذات العلاقة .

هذا وقد حث الشهري الجميع للتعاون معهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع في المدينة.

وعلي نفس السياق قامت إدارة خدمات الأملاك بالهيئة الملكية بالجبيل بجولات مكثفة على جميع المراكز والمحلات والأسواق التجارية شملت جميع الأنشطة التجارية بالمدينة بهدف متابعة مدى الالتزام بمتطلبات الهيئة الملكية ومواصلة التأكيد على تطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار الفايروس .

من جانبه قال رئيس خدمات قسم الأملاك التجارية أ. عدنان بن ذياب السبيعي أن إدارة خدمات الأملاك تشرف على أكثر من ١٣٠٠ مرفق تجاري يتم متابعة عملها يوميا من خلال الجولات الرقابية.

وأضاف السبيعي لم تغفل الهيئة الملكية الجانب التوعوي حيث نفذت عدة جولات توعوية على مرتادي الأسواق والمجمعات التجارية والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكافة التدابير الوقائية .