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مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير في زيارة “بِرّ أبها “

مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير في زيارة “بِرّ أبها “

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مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير في زيارة “بِرّ أبها “

مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير في زيارة “بِرّ أبها “
http://almnatiq.net/?p=918076
المناطق - أبها
زار مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير الأستاذ سعيد بن مشبب الكاسي ومدير مبيعات قنوات الاتصالات السعودية بعسير الأستاذ سعيد بن سعد الشهراني  جمعية البر بأبها، حيث كان في استقبالهم فضيلة الأمين العام الشيخ محمد بن سعيد بن فحّاس، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين في شتى المجالات لا سيما النواحي الاجتماعية والإنسانية .
وفي بداية اللقاء عبّر الضيوف عن سعادتهم بما تقدمه الجمعية من خدمات اجتماعية جليلة في المنطقة متطلعاً لعقد شراكة تعاونية مجتمعية بين الطرفين فيما يحقق النفع والفائدة في المجتمع، انطلاقًاً من رؤية المملكة 2030 في دعم العمل التطوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ القيم والمشاركات المجتمعية كمبدأ أساسي لتنمية المجتمع .
وفي نهاية الزيارة عبّر “بن فحّاس” عن شكره وتقديره لضيوفه على هذه الزيارة الكريمة متمنياًً التوفيق فيما يحقق تطور التنمية الاجتماعية في المنطقة .

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