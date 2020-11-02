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3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير

3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير

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3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير

3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=918079
المناطق - أبها

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير توزيع 3547 جهازًا لوحيًا و 1740 شريحة بيانات للطلاب والطالبات المسجلين في مؤسسة تكافل الخيرية ضمن مبادرة “التمكين الرقمي”، وذلك   بمتابعة من مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني.

وأوضح منسق برنامج تكافل   أحمد العكاسي، أن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع  المؤسسة لدعم الطلاب والطالبات في ظل الظروف الراهنة لمواصلة تعليمهم عن بعد، مشيرا
إلى أنه تم توزيع الأجهزة على ثلاث دفعات: الأولى والثانية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وشملت 1740 جهازا وشريحة بيانات بواقع 816 جهازا وشريحة للبنين و924 جهازا وشريحة للبنات، فيما تضمنت الثانية تسليم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة 1807 أجهزة وشرائح بيانات بواقع 901 جهاز وشريحة للبنين و906 أجهزة وشرائح للبنات.

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