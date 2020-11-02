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ميركل تحذر: كورونا يزداد شراسة في هذه الحالة

ميركل تحذر: كورونا يزداد شراسة في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=918090
المناطق - وكالات

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” يصبح أكثر شراسة في درجات الحرارة الأقل.

وذكرت ميركل، في مؤتمر صحفي “فيروس كورونا يتصرف بشكل مختلف ويصبح أكثر شراسة في درجات الحرارة الأقل”.

وأضافت: “كان على ألمانيا أن تتحرك بفرض قيود جديدة على الحياة العامة لحماية نظامها الصحي”.

وأوضحت المستشارة الألمانية أنه “لا يمكن أن نسمح لهذا الانتشار السريع للفيروس بأن يثقل كاهل نظامنا الصحي”.

وأشارت إلى “أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب كورونا تضاعف في الأيام العشرة المنقضية”.

والأسبوع الماضي، اتفقت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات على فرض إجراءات للعزل العام مجددا بدءا من الثاني من نوفمبر للحد من انتشار كورونا.

وقالت ميركل “هذه إجراءات صارمة”، مضيفة أن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر.

يشار إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 548 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 10638 حالة وفاة، وتماثلت أكثر من 363 ألف حالة للشفاء.

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