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مدير تعليم القريات يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بإدارة التعليم

مدير تعليم القريات يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بإدارة التعليم

منطقة الجوف

مدير تعليم القريات يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بإدارة التعليم

مدير تعليم القريات يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بإدارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=918093
المناطق - الجوف

دشن سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي صباح هذا اليوم الإثنين حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي إدارة التعليم، وذلك ببهو مبنى الإدارة الرئيسي وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن ثابت الزايدي، وكذلك مشرفي قسم الشؤون الصحية المدرسية.

وقد حث الدكتور الثبيتي منسوبي الإدارة على التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لما له من فوائد تعود على صحة آخذ اللقاح بإذن الله تعالی. مثمناً تعاون مدير الشؤون الصحية بالقريات الأستاذ محمد بن موسى الخمعلي ولمنسوبي الصحة على الشراكة الإستراتيجية بين صحة القريات وإدارة التعليم، كما قدم سعادته شكره وتقديره للممرض محمد بن عبد الله البكري لمشاركته الفعالة في حملة التطعيم، متمنياً التوفيق للجميع.

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