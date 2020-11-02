مدير الهلال الأحمر المكلف يكرم بعض منسوبي الفرع وبعض المتطوعين

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كرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف المكلف الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي بمقر الفرع بمدينة سكاكا بعض منسوبي فرع الهيئة وبعض المتطوعين.

ويأتي هذا التكريم حرصاً من إدارة الفرع على تكريم المميزين المشاركين بالفعاليات المتنوعة وإيماناً بالدور الإيجابي الذي يقدمه منسوبيه في كل مناسبة.

الجدير بالذكر أن هذا التكريم يشمل العديد من الموظفين والمتطوعين في مدينة سكاكا وباقي محافظات المنطقة والتي سيقوم مدراء مراكزها الاسعافية بتسليم شهادات التكريم نيابة عن مدير عام الفرع المكلف.