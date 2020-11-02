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السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة

السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة

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السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة

السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة
http://almnatiq.net/?p=918101
المناطق - واس

بحث معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السدي اليوم مع مدراء التفويج والمدراء المعنيين بالعمرة استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من موسم العمرة ومناقشة الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة والخدمات التي ستقدم في خدمة المعتمرين القادمين من خارج المملكة.
و شدد معاليه على رفع وتيرة العمل مع تكثيف الإجراءات الاحترازية وتهيئة المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين لأداء مناسكهم في بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض والأوبئة.

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