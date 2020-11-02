احدث الأخبار

فرنسا ستحل حركة “الذئاب الرمادية” التركية المتطرفة
أبرز المواد
 السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة
أبرز المواد
 مدير الهلال الأحمر المكلف يكرم بعض منسوبي الفرع وبعض المتطوعين
منطقة الجوف
 مدير تعليم القريات يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بإدارة التعليم
منطقة الجوف
 ميركل تحذر: كورونا يزداد شراسة في هذه الحالة
أبرز المواد
 إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 ترامب والجيش.. لماذا يحبه ويكرهه العسكريون في وقت واحد؟
أبرز المواد
 انطلاق الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بـ 5 لقاءات
أبرز المواد
 3547 جهازا لوحيا لطلاب وطالبات تعليم عسير
منطقة عسير
 مدير شركة الاتصالات السعودية بعسير في زيارة “بِرّ أبها “
منطقة عسير
 الهيئة الملكية تكثف جولاتها التوعوية والرقابية في مدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 بمشاركة ثلاثة فرق طبية إصلاح ” سقف الحلق المشقوق ” لطفل في عامه الأول بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
فرنسا ستحل حركة “الذئاب الرمادية” التركية المتطرفة

فرنسا ستحل حركة “الذئاب الرمادية” التركية المتطرفة

أبرز المواد
السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة

السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة

أبرز المواد
مدير الهلال الأحمر المكلف يكرم بعض منسوبي الفرع وبعض المتطوعين

مدير الهلال الأحمر المكلف يكرم بعض منسوبي الفرع وبعض المتطوعين

منطقة الجوف
مدير تعليم القريات يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بإدارة التعليم

مدير تعليم القريات يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بإدارة التعليم

منطقة الجوف

فرنسا ستحل حركة “الذئاب الرمادية” التركية المتطرفة

فرنسا ستحل حركة “الذئاب الرمادية” التركية المتطرفة
http://almnatiq.net/?p=918105
المناطق - وكالات

أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء قرارا بحل حركة “الذئاب الرمادية” القومية التركية المتطرفة.

ووجهت أصابع الاتهام إلى هذه الحركة بعد الصدامات التي وقعت أخيرا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون (شرق).

كذلك، كتبت عبارة “الذئاب الرمادية” على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية قرب ليون ليل السبت الأحد.

وتعتبر منظمة “الذئاب الرمادية” الذراع المسلح غير الرسمي لحزب الحركة القومية، ويعارض أي تسوية سياسية مع الأكراد، وبالطبع ضد الأرمن، وقد سبق أن اتهمت بالإرهاب.

وتركز منظمة الذئاب الرمادية في أفكارها على التفوق للعرق والشعب التركي واستعادة أمجاده وتاريخه، والسعي لتوحيد الشعوب التركية في دولة واحدة تمتد من البلقان إلى آسيا الوسطى مستلهمين ذلك من تاريخ الدولة العثمانية التي جمعت تحت سلطتها الكثير من الولايات في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما تحاول الدمج بين الهوية التركية والدين الإسلامي بشكل متشدد، وهو ما ينعكس على خطاباتهم وأطروحاتهم، ومعاداة القوميات الأخرى كالكرد واليونانيين والأرمن وباقي المجموعات الدينية كالمسيحيين واليهود.

روابط ذات صلة

السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة

السديس يبحث الخطة التشغيلية التي يجري تطبيقها خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة
ميركل تحذر: كورونا يزداد شراسة في هذه الحالة

ميركل تحذر: كورونا يزداد شراسة في هذه الحالة
إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر

إيقاف حكام مباراة النصر والشباب.. حتى إشعار آخر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*