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الأمير تركي بن طلال يستعرض مشروع ‏طريق “مرحبًا ألف”

الأمير تركي بن طلال يستعرض مشروع ‏طريق “مرحبًا ألف”
http://almnatiq.net/?p=918111
المناطق - عسير

استعرض الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، المدة المتبقية من أعمال طريق “مرحبًا ألف” الذي تعكف أمانة منطقة عسير ممثلةً في وكالة المشاريع على إنجاز ما تبقى من تهيئته.
جاء ذلك خلال رعايته ورشة تحسين المشهد الحضري، بمقر بلدية خميس مشيط.
واطلع أمير منطقة عسير على جدولة المشروع وأعماله، وتتمثل في سفلتة وأرصفة وإنارة الطريق بطول 9730 مترًا، وبعرض 60 مترًا، وهو الرابط بين حي المنسك وطريق المطار، إضافةً إلى الشخوص على الوضع الحالي، وماتم تنفيذه من مراحل العقد بين الشركة المنفذة وأمانة منطقة عسير، حيث تم الإنتهاء من السفلتة للكيلو الأول من الطريق، فيما يجري العمل على أعمال الردم والدمك لطبقات ماقبل الأساس، وتشغيل الميول الجانبية للطريق وأعمال القطع للوصول إلى المناسيب التصميمية.
ويأتي مشروع طريق مرحبًا ألف، ضمن خطة المشهد الحضري في مجال محور الطرق، إذ انطلقت رؤية المشروع في يناير من العام الماضي بتوجيه وإشراف سمو رئيس هيئة تطوير المنطقة من خلال ورشة عمل حضرها مديرو الدوائر الحكومية والخدمية ورؤساء البلديات وعدد من المهتمين والمتخصصين في المجال العمراني، وذلك لخلق نماذج وقدوات يحتذى بها في جميع مراكز ومحافظات المنطقة.

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